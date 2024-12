Ragusa. L’intelligenza artificiale e la consulenza per i Commercialisti

La sala Giovanni Di Blasi dell’Ordine dei dottori dei commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa presieduto da Maurizio Attinelli ha ospitato il convegno sull’Intelligenza artificiale (IA), organizzato dalla commissione Giovani guidata da Olga Schininà. L’apertura dei lavori è stata curata da Francesca Mazzola, vicepresidente dell’Ordine, e dal consigliere delegato della commissione Giovani, Pietro Affè. Gli interventi sono stati moderati dal componente della commissione Giovani Stefano Frasca. Il tavolo tecnico, tenuto dai due relatori, Giovanni Emmi e Rosario Emmi, dell’Ordine dei Commercialisti di Catania, ha voluto mettere in rilievo, in maniera pratica, le potenzialità che l’IA offre agli studi professionali. Potenzialità quali la possibilità di offrire servizi in maniera più rapida ed accurata, ottimizzando i flussi di lavoro e migliorando l’efficienza delle prestazioni professionali verso il cliente. Gran parte delle professioni stanno vivendo un cambiamento epocale con l’introduzione dell’IA e i commercialisti non possono di certo farsi trovare impreparati: sicuri di futuri sviluppi implementativi, si rendono già operativi con l’IA. “Tutti noi – è stato spiegato durante la presentazione – abbiamo provato ad usare app di intelligenza artificiali ed abbiamo appurato che danno risposte superficiali, non complete e non sono quindi assolutamente affidabili per un professionista. Alcuni dei nuovi strumenti messi a punto, e che sono stati presentati durante l’evento, nascono proprio per superare questi ostacoli e sono destinati a fare compiere un ulteriore salto di qualità nella consulenza verso il cliente, facendo risparmiare al professionista moltissimo tempo e fornendo soluzioni pratiche ed utilissime per aiutare le aziende nella loro quotidianità”.

