A Comiso riunione preliminare sul Piano urbanistico generale

Mercoledì 18 dicembre si è tenuta la riunione preliminare per discutere sul PUG ( piano urbanistico generale). A darne notizia, l’assessore all’urbanistica, Dante Di Trapani e il sindaco, Maria Rita Schembari.

“ E’ stato avviato oggi il percorso che porterà il comune di Comiso a dotarsi del piano urbanistico generale, lo strumento di indirizzo e di strategia del territorio, che sostituirà il PRG , piano regolatore generale – dichiara l’assessore dante di Trapani – . Questo strumento prevedrà un percorso che durerà qualche mese e comporterà al suo interno gli indirizzi, le regole e gli obbiettivi strategici e operativi che il comune si da. Due sono le priorità – ancora l’assessore -. Una, il recupero del centro storico poichè siamo consapevoli delle condizioni in cui versano oggi tutti i centri storici, e chiaramente siamo chiamati al recupero sia da un punto di vista della residenzialità, sia di una rete di servizi adeguata ai nostri tempi. La seconda, riguarda il sedime aeroportuale che è anch’esso contenuto nel PUG”.

“A questa prima riunione preliminare di oggi – aggiunge il sindaco Maria Rita Schembari – oltre alla Giunta , ha partecipato l’Ing. Maurizio Erbicella, individuato con una apposita procedura quale progettista del piano. Il metodo di approvazione di questo strumento di cui ci stiamo dotando, prevede il coinvolgimento diretto e importante di tutte le realtà che hanno a che fare con il comparto edilizio, degli ordini professionali, delle categorie artigianali e produttive, di tutti i cittadini e, più in generale, degli stakeholders”.

