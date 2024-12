Pozzallo: un viaggio nel cuore della moda sostenibile, tra artigianato e radici mediterranee

Si e concluso il progetto promosso dal Comune di Pozzallo: “Made in SEAcily speciale Radici Mediterranee”, un insieme di iniziative che celebrano la moda sostenibile e l’artigianato locale.

Grazie al sostegno dell’Assessorato per le Attività Produttive della Regione Sicilia, Pozzallo si conferma un faro di creatività, promuovendo uno sviluppo sostenibile e valorizzando il talento locale, attraverso queste iniziative:

● Una Mostra permanente: Allestita presso lo spazio cultura Meno assenza, la mostra inaugurata il 06 dicembre ospita una selezione di opere di oreficeria, gioielli e tessuti che raccontano la storia dell’artigianato siciliano e la sua evoluzione nel tempo. Le creazioni presenti Ispirate dai colori e dai profumi della Sicilia sono state realizzate dalle artiste some: Floriana Ventura trasforma tessuti pregiati in abiti che celebrano la bellezza della donna mediterranea, mentre Federica Fiorilla crea capi che sono veri e propri manifesti di un femminismo contemporaneo. Maria Teresa Armenia dà vita a gioielli che sono piccoli capolavori di oreficeria, ispirati alla natura e alle tradizioni locali. Mary G Sicily reinterpreta la tradizionale coffa, creando accessori unici e versatili. E Simona Giallongo, con le sue opere all’uncinetto, ci avvolge in un’atmosfera romantica e senza tempo.

● Un Meeting sulla moda sostenibile e stato un’occasione di confronto e dibattito per esperti del settore, imprenditori e appassionati. Il meeting tenutosi il 14 dicembre presso lo spazio cultura Meno assenza di Pozzallo a visto la presenza di ospiti d’eccezione: Valentina Mammana. Vicepresidente CIDAE (Coordinadora Internacional de Entidades de Alfombristas de Arte Efimero) e Presidente dell’Associazione CulturArte Noto, che ha portato la sua esperienza e la sua visione sull’arte e la creatività. Altro ospite e stato Daniele Russino, Presidente Provinciale Federmoda Ragusa, che ha forntio un’analisi approfondita del panorama della moda in Sicilia.

Radici Mediterranee: un patrimonio da valorizzare

“Made in SEAcily – Radici Mediterranee” è un progetto che va oltre la semplice promozione della moda. È un’occasione per valorizzare il patrimonio culturale e artigianale della Sicilia, per sostenere l’economia locale e per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente.



