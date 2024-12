Cisl FP a confronto con l’Amministrazione comunale di Modica

Incontro di carattere informale, venerdì scorso, fra la Cisl Fp e il sindaco di Modica, affiancato dall’assessore al Personale avvenuto alla presenza anche del segretario generale regionale della federazione che rappresenta i dipendenti pubblici, Daniele Passanisi, che, in provincia di Ragusa, ha partecipato, nello stesso giorno, ad alcuni eventi e ha animato altre interlocuzioni accompagnato dalla segreteria della Cisl Fp Ragusa Siracusa. Sono state trattate le principali tematiche riguardanti il personale dipendente dell’ente comunale e i lavoratori Asu, sancendo di fatto l’importanza della continuità del confronto col sindacato e della contrattazione decentrata.

È stata condivisa la necessità di dovere proseguire stabilmente le trattative sindacali, allo scopo di valorizzare, ove possibile, le carriere di tutti i lavoratori. “Abbiamo sottolineato, infatti – afferma Mauro Bonarrigo, segretario generale Cisl Fp Ragusa Siracusa, presente all’incontro unitamente a Sandra Farruggio, componente di segreteria e responsabile degli enti locali per la provincia di Ragusa – lo stallo delle procedure per dare corso alle progressioni verticali e di quelle per fare raggiungere l’interezza del monte orario a tutti coloro i quali non sono ancora full time. Affrontata pure la questione, spinosa, della stabilizzazione degli Asu. Tutte problematiche la cui risoluzione risulta subordinata al progressivo risanamento dei conti e rispetto alle quali l’organo preposto al controllo e la verifica della stabilità finanziaria per gli aspetti relativi al personale, la Cosfel, attualmente non approverebbe i provvedimenti dell’ente, in ragione sia di alcune previsioni di legge, riguardo le aspettative dei dipendenti, quanto di tecnicismi contabili correlati alla sostenibilità dell’anticipazione di cassa di una percentuale degli stipendi da corrispondere agli Asu nell’eventualità di una definizione della loro stabilizzazione”.

“E’ stata una discussione – ancora il segretario Bonarrigo – molto ampia ed approfondita, per la contezza delle risposte e la proficuità del chiarimento della situazione, rispetto a cui abbiamo ringraziato il primo cittadino, e nel corso della quale ci è stata illustrata la pianificazione delle procedure finalizzate al riequilibrio e manifestata la piena disponibilità ad assumere, appena possibile, tutti i provvedimenti collegati alle questioni poste in rilievo dalla Cisl Fp ed esaminate nella circostanza. Non ci sono dubbi sul fatto che rimarremo costantemente in contatto nei prossimi mesi per assicurare la realizzazione delle nostre richieste in favore dei lavoratori con la più opportuna tempistica”.

