Si svolgerà domani sera, alle 20,30 al teatro Garibaldi di Modica a cura del liceo coreutico “Verga” di Modica uno spettacolo di beneficenza alla Misericordia per l’acquisto di un montascale con poltroncina per diversamente abili e per l’acquisto di giocattoli da dare in dono pazienti pediatrici dell’oncologia di Catania.

Sarà presente un ospite conosciutissima di trasmissione televisiva nazionale.

Salva