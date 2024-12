Vittoria, l’ospedale “Guzzardi” si rinnova: aggiudicati i lavori per il rifacimento del piazzale

L’ASP di Ragusa ha aggiudicato per 134 mila euro, con un ribasso d’asta del 31%, i lavori per il ripristino della pavimentazione stradale del piazzale antistante l’ospedale “Riccardo Guzzardi” di Vittoria, che, a seguito della stipula del contratto, saranno realizzati da una ditta ragusana. Il piazzale subirà un intervento di manutenzione straordinaria che prevede la sostituzione della pavimentazione esistente e la creazione di ingressi carrabili regolamentati da barriere automatiche riservati alle ambulanze e ai veicoli, con la presenza di diverse aree di parcheggio.

“L’opera – dice il Direttore generale dell’ASP, Giuseppe Drago – rientra nel processo di efficientamento del presidio vittoriese, già interessato da numerosi interventi: a partire dai lavori propedeutici per l’installazione di una nuova Tac, la cui consegna è prevista per settembre 2025, passando per il completamento del nuovo reparto di Terapia Intensiva, avviato dalla struttura commissariale anti-Covid e portato avanti dal Genio Civile, in collaborazione con l’Azienda. Inoltre, abbiamo appena inaugurato l’Area di Osservazione breve del Pronto soccorso, completando il secondo troncone dei lavori che ci ha portato ad avere un presidio d’emergenza efficiente e moderno, in linea con le aspettative degli utenti. L’obiettivo è il potenziamento dell’assistenza sanitaria, anche nel solco dell’implementazione tecnologica”.

Infatti, con una delibera pubblicata domenica, l’ASP ha preso atto del finanziamento da 900 mila euro, a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per l’acquisizione di una Risonanza Magnetica da 1,5 Tesla da destinare all’Unità Operativa Complessa di Radiologia del P.O. “Guzzardi”. L’acquisto dell’apparecchiatura, a seguito di una proficua interlocuzione con il Dipartimento Pianificazione strategica dell’assessorato della Salute, è avvenuto attraverso una procedura Consip e rientra in un progetto complessivo da 1,7 milioni, di cui una parte – comprendente i lavori per l’installazione – a carico del bilancio aziendale.

