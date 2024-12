Vittoria. La Pubbliservizi rispetta gli accordi

La Pubbliservizi, la società incaricata della riscossione dei tributi locali a Vittoria, conferma il pieno rispetto degli impegni presi durante la riunione dello scorso novembre, che si è tenuta a Palazzo Iacono, convocata dall’Amministrazione Comunale per chiarire la questione dei pignoramenti.

L’azienda ha comunicato di aver rinunciato ai pignoramenti presso terzi, trasmettendo le relative liberatorie per circa sessanta utenti coinvolti. Questo rappresenta un segnale concreto di adesione alle linee guida indicate dall’Amministrazione Comunale e un importante passo avanti verso un rapporto di fiducia con i contribuenti.

Le procedure di riscossione continueranno, garantendo il recupero delle somme dovute nel pieno rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza dell’azione Amministrativa.

Salva