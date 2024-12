Qualità della vita. La provincia di Ragusa guadagna posizioni

Per Il quotidiano economico “Il Sole 24 ore”, ha pubblicato la 35^ edizione della classifica sulla qualità della vita nelle cittaà capoluogo di provincial. Bergamo balza in testa e, dunque, è la migliore provincia d’Italia seguita da Trento e Bolzano. Ragusa passa dall’86^ posizione all’81^, dunque, guadagna cinque posti e si pone al primo posto in Sicilia davanti a Catania (83^, +8) e Trapani (85^). Ragusa è risultata stabile nella graduatoria con 15 indicatori su Giustizia e sicurezza (48^), sale al 93° posto negli altri 15 indicatori di Ricchezza e consumi, fa ancora meglio negli indicatori su Affari e lavori piazzandosi a un onorevole 63° posto nazionale, scende al 38° posto in Demografia, società e salute; guadagna posizioni, ma è ancora fra le ultime, in Ambiente e servizi (89^). Pessimo, purtroppo, il risultato negli indicatori su Cultura e tempo libero (102esima su 107 province).

