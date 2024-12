Modica e Gela, Versi di Luce 2024: tutti i premiati

Si è svolta sabato sera a Gela presso la “Galleria Civico 111” la cerimonia di premiazione del Festival internazionale di CinemaPoesia “Versi di Luce”, giunto alla sedicesima edizione.

Il Festival, svoltosi in parallelo a Gela e a Modica dal 10 al 14 dicembre in svariate location, ha confermato le aspettative e, d’altronde, i fatti parlano chiaro: centinaia di cortometraggi, lungometraggi, viedeoclip e videopoetry pervenuti da tutto il mondo, un pubblico numeroso e sempre attento, curioso e incuriosito, presenza di registi e attori partecipanti al concorso con le loro opere, l’iniziativa “Giovani Versi di Luce” rivolta alle scuole del territorio, il Poetry Slam molto partecipato, un fiume in piena tra proiezioni di cortometraggi, lungometraggi, videoclip, videopoetry, sia a Gela sia a Modica, una programmazione che ha ricevuto apprezzamenti e conferme di forte interesse da più parti.

Le parole – chiave di questa edizione sono state: sinergia, emozione, entusiasmo, coinvolgimento, versatilità, bellezza e meraviglia, a conferma della validità di un Festival unico nel suo genere e, soprattutto, tenace, indipendente e dal grande respiro internazionale.

Ecco tutti i premiati…

– Sezione Feature film – Versi di Luce: “Misteriosamente Inventato” di Francesco Cordio – ITALIA.

– Sezione Feature film – GeloinVersi: “Il mare nascosto di Luce Calvetta” – ITALIA.

– Premio internazionale della Giuria International Federation of Film Societies “Don Quijote Award”: “Tre donne, di Silvya Plath” di Francesca Lolli, Bruno Bigoni.

– Sezione Videopoetry – GeloinVersi: “Migrazioni” di Pamela Falkenberg, Jack Cochran – USA.

– Sezione Videopoetry – Versi di Luce: “Danger of death” di Paul Bogaert – BELGIO.

– Sezione Short Film – GeloinVersi: “Pezzi Dentro” di Sam Luk – CANADA.

– Sezione Short Film – Versi di Luce: “Sette Minuti” di Alessia Bottone – ITALIA.

– Sezione Young – GeloinVersi: “Deviazione Standard” di Francesco La Barbera – ITALIA.

– Sezione Young – Versi di Luce: “Pitch Blank” di Alice Guerrini – ITALIA.

– Sezione Videoclip – GeloinVersi; Sezione Videoclip – Versi di Luce: “As long as we’re together” di Miha Šubic – SLOVENIA.

– Premio del Pubblico: “Mercato Libero” di Giuseppe Cacace – ITALIA.

– Premio Il Tiglio – Scuola e Poesia: Istituto comprensivo “Antonio Amore” di Pozzallo, Istituto comprensivo “Santa Marta – Ciaceri” di Modica, Istituto d’istruzione superiore “G. Verga” – indirizzo Coreutico di Modica, Istituto d’istruzione superiore “G. Verga” – Liceo Scienze umane e Liceo linguistico di Modica, Istituto comprensivo “Portella della ginestra” di Vittoria.

– Vincitore “Versi di Luce Poetry Slam”: Renata Prado.

Il Festival ha goduto del sostegno della Regione Siciliana Assessorato Sport, Turismo e Spettacolo, della Siciliafilm Commission e del Ministero della Cultura, del patrocinio del Comune di Modica e del Comune di Gela, con partners istituzionali C.T.C.M., I.F.F.S. (International Federation of Film Societies), F.I.C.C. (Federazione Italiana Circoli del Cinema), F.I.C.C. Centro regionale Sicilia, F.C.S. (Coordinamento dei Festival del Cinema in Sicilia), L.I.P.S. (Lega Italiana Poetry Slam).

In conclusione di Festival, sabato 14 dicembre a Gela, una sola voce ha unito ancora di più gli organizzatori che, nel ringraziare tutti i presenti e nel fare un breve resoconto dell’evento, hanno espresso un’enorme soddisfazione e un’unità d’intenti straordinaria, proiettandosi già alla prossima edizione: “CinemaPoesia”, ormai, è il claim per eccellenza!

