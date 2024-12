Vittoria. Successo per la prima edizione di “Orto Gusto”

Grande partecipazione ieri in piazza Daniele Manin a Vittoria per la prima edizione di “Orto Gusto”, evento realizzato dall’M.D.A. e dalla Parrocchia Sacro Cuore, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. La cornice suggestiva di Piazza Daniele Manin ha ospitato una serata all’insegna della musica, del buon cibo e della tradizione artigianale locale, coinvolgendo cittadini di tutte le età. Degustazioni di prodotti tipici del territorio, artigianato, oggettistica e l’immancabile ricotta calda, preparata sul posto, hanno caratterizzato insieme a tanta buona musica l’evento, rendendo Orto Gusto non solo un’occasione di valorizzazione dei prodotti locali ma anche un momento di socialità e condivisione per tutta la comunità con i bambini che hanno avuto l’opportunità di consegnare le proprie letterine per Babbo Natale, ulteriore tocco natalizio all’atmosfera festiva della giornata. L’evento ha messo in luce non solo la qualità dei prodotti locali ma anche lo spirito di comunità che caratterizza Vittoria, aprendo la strada a future edizioni ancora più ricche e coinvolgenti.

Il sindaco Francesco Aiello e l’assessore Cesare Campailla hanno espresso grande soddisfazione per l’ottima riuscita dell’iniziativa: “Questa prima edizione di Orto Gusto è stata un successo oltre le aspettative. Abbiamo offerto alla nostra comunità un momento di condivisione, valorizzando i prodotti del nostro territorio e le nostre tradizioni. È stata una giornata che ha unito sapori, musica e artigianato, in una piazza che si è trasformata in un luogo di festa e di aggregazione. Ringraziamo gli organizzatori, MDA e la Parrocchia Sacro Cuore, e soprattutto i cittadini che con la loro presenza hanno dimostrato quanto, eventi di questo tipo siano attesi e apprezzati. Confidiamo che Orto Gusto possa diventare un appuntamento fisso della nostra città”.

