Consegnato a Giorgio Scarso il Collare d’Oro del CONI

Direttamente dalle mani del Presidente del CONI, Giovanni Malagò ed accompagnato dal sincero abbraccio del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il “Maestro” Giorgio Scarso ha ricevuto questo lunedi a Roma il prestigioso Collare d’Oro CONI.

Si tratta della massima onorificenza dello sport italiano che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha voluto assegnare al dirigente modicano, fondatore ed anima della Scherma Modica e già Presidente della Federazione Italiana Scherma e della Confederazione Europea di Scherma.

La cerimonia si è svolta all’Auditorium Parco della Musica di Roma, in diretta su Rai Due ed ha visto la premiazione dei tanti atleti, olimpici e paralimpici, che nel 2024 hanno conquistato titoli olimpici e mondiali nelle varie competizioni.

Oltre agli atleti, i Collari d’Oro vengono assegnati ai tecnici e ai dirigenti che hanno rappresentato al meglio lo sport italiano, non solo guidando le federazioni sportive nazionali, ma anche rivestendo ruoli e incarichi nelle diverse federazioni ed istituzioni sportive internazionali.

Giorgio Scarso, particolarmente emozionato e gratificato, nel suo intervento ha voluto ringraziare il CONI per il riconoscimento, cogliendo l’occasione per lanciare un appello ai membri CIO presenti affinché il Comitato Olimpico Internazionale orienti il suo sguardo sulla Federazione Internazionale di Scherma “che sta attraversando un periodo complicato”.

Una dichiarazione che ha sorpreso tutti i presenti, perché anomala rispetto ai canonici e rituali ringraziamenti egoriferiti dopo aver ricevuto un premio, ma che ha ancora una volta rimarcato lo stile di una figura che antepone all’ “io” l’interesse di un movimento, quello schermistico, che ha contributo a sviluppare sia a livello locale che nazionale e mondiale.

