L’istituto “La Pira” di Pozzallo in visita al sommergibile “Todaro”

L’istituto “Giorgio La Pira” di Pozzallo, su iniziativa della Dirigente Scolastica, Paola Barrera, ha organizzato, in accordo con il Comando della Flotta dei Sommergibili della Marina Militare, una visita al sommergibile “Todaro” presso la base di Augusta alla quale hanno preso parte studenti delle classi terze di otto scuole secondarie di primo grado della provincia di Ragusa. Dopo un breve saluto del Comandante della Stazione Marittima, Morello, i ragazzi sono stati affidati agli Ufficiali Mezzani e Reggio i quali, dopo un breafing introduttivo, li hanno sapientemente guidati all’interno del mezzo.

Innumerevoli le domande e le curiosità poste agli operatori dei vari reparti i quali hanno risposto in modo esaustivo, evidenziando una

grandissima professionalità e competenza.

La visita è una delle tante attività di orientamento legate alle professioni del mare in quanto con il possesso del diploma nautico, rilasciato dall’Istituto, è possibile intraprendere in questo ambito diverse professioni altamente professionalizzanti e ben remunerate.

Salva