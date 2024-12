Ispica. FdI, zona artigianale. Firmato il contratto per inizio lavori

Ad Ispica l’amministrazione lavora incessantemente per farsi che con l’arrivo del nuovo anno quelle che sono le opere avviate e molte attese come la zona artigianale e il completamento del cimitero comunale possano finalmente diventare realtà. Nei giorni scorsi l’amministrazione, alla presenza fra gli altri del sindaco Innocenzo Leontini e dell’assessore e vicesindaco di FDI Tonino Cafisi, ha incontrato i rappresentanti della Cna per informarli che il contratto per i lavori della zona artigianale è stato firmato dal CIPAI la ditta che seguirà i lavori che prenderanno il via a Gennaio. “Una notizia importante che desideravo condividere con la città-ha dichiarato l’assessore Cafisi che fin dal suo insediamento si è intestato questa battaglia-Le imprese hanno accolto positivamente la notizia della firma del contratto per la zona artigianale. Ma non solo: presto verranno completati anche i lavori del cimitero comunale e infine diventerà definitivo anche il PAI l’importante progetto di aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto idrogeologico. Insomma questo per dire-conclude l’assessore Cafisi- che l’amministrazione non si ferma mai, è un’amministrazione unita che lavora insieme per il bene della città”

“Stiamo mantenendo il cronoprogramma previsto per quanto riguarda la zona artigianale e la firma dei lavori ne è la dimostrazione-ha dichiarato il sindaco Innocenzo Leontini-Per quanto riguarda il cimitero porteremo in consiglio una variante importante per poter dare il via ai lavori e per questo chiedo l’impegno anche dei consiglieri di opposizione. Ringrazio l’assessore Cafisi per la costanza con cui sta seguendo questi due importanti progetti per la città”

Il coordinatore cittadino di FDI e neo assessore comunale Marco Santoro ha sottolineato il ruolo fondamentale di FDI e dell’assessore Cafisi che ha seguito passo dopo passo i lavori della zona artigianale e del cimitero. “L’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Innocenzo oggi porta a casa il risultato della firma dei lavori per la zona artigianale. Un obiettivo importante che vogliamo condividere con tutta la Città a dimostrazione di come la nostra sia una politica del fare e i fatti lo dimostrano”

Salva