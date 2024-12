L’Avimecc Volley Modica in casa della capolista Sorrento

Tutto o quasi pronto in casa Avimecc Volley Modica per la difficilissima trasferta di Sorrento che domenica pomeriggio alle 16, vedrà i biancoazzurri di coach Enzo Distefano impegnati in casa della capolista Romeo.

Un test probante che arriva nel miglior momento della stagione del sestetto modicano che dopo le difficoltà delle prime giornate ha trovato la quadratura del cerchio e ora è reduce da quattro vittorie consecutive, che hanno permesso ai “Galletti” cari al DG Luca Leocata di inerpicarsi fino al quinto posto della graduatoria del campionato di serie A3.

La formazione del Golfo ha un ruolino di marcia impeccabile che ha portato 24 punti in otto partite disputate e al momento solo Ortona sembra in grado di tenere il ritmo dei campani. In casa biancoazzurra, tuttavia, si è fiduciosi perchè Chillemi e compagni hanno ritrovato la fiducia e dimostrato di poter stare seduti al “tavolo” con le big del girone Meridionale.

Ieri, intanto, i ragazzi del presidente Ezio Aprile hanno svolto un allenamento congiunto con la Cosedil Catania (serie A2) per mettere a punto alcune soluzioni che potrebbero tornare utili domenica con la prima della classe.

“Nell’allenamento congiunto di ieri con Catania – spiega Enzo Distefano – abbiamo tratto alcuni spunti importanti, anche perchè affrontando una squadra forte e completa come Sorrento, per noi è stato fondamentale confrontarci con una squadra di A2. Sicuramente i loro valori sono diversi dai nostri, ma si avvicinano tanto a quelli dei nostri prossimi avversari, quindi, sono arrivati indicazioni importanti per me e tutto il mio staff, perchè a Sorrento bisogna mettere in campo cuore, grinta e soprattutto un sistema di gioco che deve funzionare come un orologio svizzero. Noi – continua – siamo reduci da quattro vittorie che danno fiducia non solo ai ragazzi ma un po’ a tutto l’ambiente e ai nostri tifosi che ci seguono con passione. Dopo un avvio di stagione difficile siamo riusciti a raggiungere i risultati che tutti ci aspettavamo e che abbiamo cercato soprattutto con costanza negli allenamenti settimanali. Sorrento è con pieno merito la capolista del nostro girone, con in rosa giocatori importanti in un palazzetto che per loro è un vero e proprio fortino. Contro una squadra di stelle quale Sorrento, dobbiamo essere una squadra operaia e lavorare dando il massimo e ambire a una prestazione di tutto rispetto, poi – conclude Distefano – se il campo ci dirà che abbiamo fatto tutto quello che stiamo preparando raccoglieremo i frutti del nostro lavoro”.

“Sorrento è la capolista – dichiara Andrea Raso – quindi di base sarà sicuramente una partita molto difficile per noi, ma visto il momento che stiamo vivendo sono fiducioso del fatto che possiamo fare una bella partita, perchè nelle ultime settimane abbiamo trovato le nostre sicurezze e stiamo cercando di confermarle. Lavorando sodo, abbiamo capito che dopo le prime giornate non meritavamo l’inizio di campionato che abbiamo avuto e ora siamo sicuri di quello che possiamo fare e proveremo sempre a migliorare e fare punti a Sorrento sarebbe per noi una grande iniezione di fiducia ulteriore. Credo di poter dire che possiamo ancora fare molto meglio di quello che stiamo facendo adesso – continua – stiamo lavorando con grande attenzione su alcune situazioni per cercare di fare bene soprattutto lontano dal PalaRizza visto che davanti ai nostri tifosi, che ci danno sempre una mano, riusciamo a esprimere una bella pallavolo. Siamo un gruppo unito e coeso dentro e fuori dal campo e questa è una prerogativa che la Volley Modica ha sempre avuto da quando sono qua. Il lavoro di squadra – conclude il centrale biancoazzurro – è la prima cosa e tenere unito lo spogliatoio è importante a cui tutti noi teniamo tanto”.

Nel frattempo la dirigenza modicana, nelle scorse ore ha tesserato l’opposto Stefano Bartoli. Classe 1995, Bartoli è originario di Siracusa. Alto 195 centimetri, Bartoli arriva alla corte di Enzo Distefano per sostituire Lorenzo Cavasin che a causa di un brutto infortunio ha chiuso in largo anticipo la stagione.

Un passato in serie A2 con la maglia della Synergy Mondovì, nelle ultime stagioni Bartoli si è dedicato al beach volley. Il nuovo giocatore biancoazzurro si è già unito alla squadra e non è da escludere la sua convocazione per la trasferta di Sorrento.

Salva