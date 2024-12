Pozzallo: emergenza Poliambulatorio di Via Napoli

Il consigliere comunale Franco Giannone torna a denunciare lo stato di degrado del poliambulatorio di Via Napoli a Pozzallo. Già un anno fa, in una riunione con i vertici dell’ASP 7 di Ragusa, si era evidenziata la necessità di interventi urgenti, soprattutto per le stanze destinate alle vaccinazioni dei bambini.

Nonostante le promesse dell’ex direttore Elia, la situazione non sembra essere migliorata. Giannone chiede ora un incontro con il nuovo direttore generale per trovare una soluzione definitiva a questo grave disagio che penalizza l’intera comunità pozzallese.

“Pozzallo, soprattutto d’estate, accoglie turisti da tutto il mondo. È fondamentale dare un segnale di attenzione verso i cittadini e i visitatori, superando le divisioni politiche e concentrandoci su ciò che conta davvero: la salute e il benessere di tutti”, dichiara il consigliere.

