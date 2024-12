Modica Calcio, rivoluzione nella squadra. Pugno duro della società

Pugno duro della dirigenza del Modica Calcio che manda via l’attaccante Luca Belluso (foto) e il centrocampista Salvatore Maimone (che deve ancora scontare una giornata di squalifica sulle quattro comminate dal giudice sportivo per l’espulsione nella gara di Milazzo). La goccia che ha fatto traboccare il vaso risale a domenica scorsa durante la gara interna con l’Aci Sant’Antonio, vinta per 4 – 0. Nel secondo tempo Belluso è stato autore di una contestazione plateale perchè che voleva a tutti i costi battere il calcio di rigore, poi realizzato da Idoyaga, opponendosi alla scelta dell’allenatore che poi lo ha sostituito. La reazione di Belluso decisamente fuori dal rigo abbandonando i compagni e la panchina. I due atleti martedì non si sono presentati all’allenamento decidendo di voler cambiare aria con il sollievo della società che non ha certamente impedito il divorzio che da tempo era nell’aria.

Altro giocatore in fermento è Cacciola mentre entra a far parte della corte di Pasquale Ferrara l’attaccante Kevin Montanaro, classe 2005, proveniente dal Paternò. L’atleta formatosi nelle giovanili del Catania possiede un ottimo fiuto per il gol e una grande capacità di finalizzare le azioni offensive. E’ in grado di giocare sia da punta centrale che da seconda punta. Insomma Montanaro è preceduto da buone referenze.

Il Modica è ancora alla ricerca di un attaccante di peso. Il direttore generale Marcello Pitino sta valutando alcuni importanti profili e già nei primi giorni della prossima settimana (il mercato chiude il 18 dicembre) dovrebbero esserci delle novità, tenuto anche conto però che il mercato, per quanto riguarda la condizione rescissoria dei contratti dei calciatori, è operativo sino al 31 gennaio.

Il clima che si respira all’interno dello spogliatoio sembra migliore, quasi colto da nuova euforia. Premessa ideale per il Modica che sabato giocherà in anticipo la quattordicesima giornata di andata allo stadio “Vasi” di Gliaca di Piraino contro la Gioiosa, squadra ostica che dovrà fare a meno dell’attaccante Ousmane ma potrà contare su due nuovi innesti.

