Incentivi agli allevatori della Razza Bovina Modicana e dell’Asino Ragusano

L’assessorato allo Sviluppo Economico precisa, a rettifica dell’avviso “Incentivi agli allevatori delle razze autoctone”, che possono presentare istanza di partecipazione gli allevatori residenti e non residenti nel comune di Ragusa, purché le aziende ricadano all’interno del territorio comunale, possessori di capi di Razza Bovina Modicana e di Asino Ragusano. Resta invariato il termine e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione che dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Ragusa o spedite all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.ragusa.it entro il 23 dicembre 2024.

I soggetti interessati a partecipare possono visionare l’avviso pubblico e la relativa documentazione sul sito web del Comune di Ragusa nell’apposita sezione “bandi e avvisi” oppure rivolgersi al Settore VI “Sviluppo Economico, presso il Centro Direzionale Sac. G. Rollo, in Via On. Corrado Diquattro. Responsabile del procedimento è Concetta Farina concetta.farina@comune.ragusa.it

