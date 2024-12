Giornata del Rifugiato: Un evento speciale organizzato dal Comune di Vittoria

Sabato, 14 dicembre, nel chiostro delle Grazie, sarà celebrata la “Giornata del Rifugiato”, evento organizzato con i fondi SAI (Servizi Accoglienza Integrazione) in collaborazione con gli Enti attuatori e le Cooperative Iride, Il Geranio, Area e Diaconia Valdese.

Il programma della giornata prevede:

– *Ore 17:00* – Inizio con giochi per bambini, per un pomeriggio di divertimento e socializzazione.

– *A seguire* – Momento speciale con l’attore internazionale *Aymen Mabrouk*, ospite d’eccezione.

– *Breve riflessione* – Poesie e letture per riflettere insieme sui temi dell’accoglienza e della solidarietà.

– *Conclusione* – La serata sarà allietata dalla *Nicu Sandu Romanian Band*, una band rumena che ci regalerà un momento musicale coinvolgente e di grande impatto.

“La manifestazione – ha dichiarato l’assessore alle Politiche migratorie Francesca Corbino – è aperta a tutta la città e sarà un’opportunità unica per incontrarsi, divertirsi e riflettere insieme sul tema dell’accoglienza e dell’inclusione. Invito tutti i cittadini a partecipare a questa giornata speciale per celebrare la diversità e promuovere la cultura dell’accoglienza.”

