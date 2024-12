Panettoni scaduti pronti alla vendita. Sequestrati dai Nas

Agrigento – Sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas di Palermo più di 2000 panettoni scaduti e commercializzati in maniera illegale da un’azienda della provincia di Agrigento. I militari, hanno rinvenuto nella sede di un istituto di formazione professionale oltre quattromila confezioni pronte per essere vendute: circa duemila con l’etichetta adesiva di scadenza febbraio 2025 che, però, è risultata sovrapposta a quella originale, febbraio 2024. Personale della società è stato sorpreso mentre incollava con precisione le etichette sulle scatole dei panettoni scaduti, alcuni dei quali, verificati a campione dagli specialisti del Nas hanno mostrato un avanzato processo di trasformazione. Complessivamente sono stati sequestri oltre quattromila confezioni di prodotti dolciari tra panettoni e creme spalmabili di vari gusti, per circa 3 tonnellate e mezza, che, se commercializzati, avrebbero fruttato oltre 55.000 euro; due persone sono state denunciate per frode in commercio

