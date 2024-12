Ragusa. Per ragioni di stabilità verrà abbattuto un albero di piazza Cappuccini

“La sicurezza ha sempre la priorità – afferma l’assessore al Verde Pubblico del Comune di Ragusa Mario D’Asta – anche di fronte alla scelta dolorosa di abbattere un albero di una piazza assai vissuta come quella dei Cappuccini.

Le immagini però sono chiare così come l’eccessiva inclinazione del fusto che ne mette a repentaglio la stabilità.

Il nostro obiettivo è guardare alla cura del verde tanto nei casi specifici come questo quanto nell’insieme, per questo potenzieremo il prossimo appalto di manutenzione del verde pubblico di 400.000 euro, così da aumentare il numero dei giardinieri e coprire ancora meglio un territorio che è uno dei più estesi in Italia per un singolo Comune.

Significherà anche potenziare la manutenzione delle aree attrezzate come ad esempio le ville, centro nevralgico della socialità delle nostre famiglie e dei nostri bambini”.

