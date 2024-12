Scicli. Appaltati i lavori del nuovo asilo nido comunale del quartiere San Nicolò

L’amministrazione Marino ha appaltato i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido comunale del quartiere San Nicolò a Scicli per un importo di 950 mila euro.

Il nuovo asilo, che si affiancherà all’asilo comunale di via Pietro Nenni a Jungi, ospiterà 72 piccoli da 0 a 2 anni.

A darne l’annuncio il sindaco Mario Marino e l’assessore Enzo Giannone.

I locali in cui sorgerà la struttura sono quelli dell’ex Itas in via Vasco De Gama. Il finanziamento è stato attinto dal Pnrr Missione 4, potenziamento dei servizi per l’istruzione, investimento 1.1., “Piano per asili nido e scuole per l’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione Europea, Next Generation Ue.

L’opera dovrà essere ultimata entro 332 giorni, poco meno di un anno.

Il bisogno di asili e di luoghi educativi per i nuovi cittadini è avvertito dalla comunità e il nuovo asilo risponderà a questa esigenza con un numero di ospiti davvero significativo.

