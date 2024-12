Basket. Recupero VI turno serie A2 LBF Techfind; Passalacqua mercoledì contro Vicenza

Si recupera il sesto turno del campionato di basket femminile di serie A2 LBF Techfind. La Passalacqua Ragusa ospiterà in casa mercoledì alle 20.30, al Palaminardi, la Velcofin Interlocks Vicenza. Il recupero che si aggiunge alla partita tra Civitanova e Treviso, completerà la rassegna di match mettendo tutte le squadre che partecipano al girone B del campionato, sullo stesso piano in merito alle partite giocate. Ragusa viene da una sconfitta in casa patita , è il termine non è casuale, contro Roseto, mentre Vicenza l’ha spuntata tra le mura amiche contro Ancona.

“Abbiamo analizzato la partita – dice la head coach di Passalacqua, Mara Buzzanca – abbiamo capito che si deve giocare di squadra , abbiamo varie soluzioni da poter mettere in campo dobbiamo solo avere pazienza e adottarle senza frenesia. Come diciamo sempre, non si sottovaluta nessuno; il tour de force era programmato e abbiamo continuato ad allenarci su più fronti. Nell’ultima partita ci siamo disunite nella compattezza di squadra. Anche su questo stiamo lavorando. Saremo pronte”.

Ragusa si presenta all’appuntamento con sette match vinti e due persi; Vicenza ha ottenuto 3 vittorie sulle 9 partite giocate. Quinta posizione in classifica per la Passalacqua (che ha scontato tre punti di penalizzazione ad avvio di campionato senza i quali occuperebbe la seconda piazza).

Il match in programma al Palaminardi di Ragusa a partire dalle 20,30 sarà arbitrato dai signori Andrea Parisi e Giovanni De Giorgio entrambi di Catania.

