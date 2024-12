Pozzallo. Una mozione per l’istituzione di una commissione per la mensa scolastica

Il cibo portato a scuola non è caldo e, in qualche occasione, è pure crudo, per tale motivo c’è la necessità dell’istituzione di una commissione per la mensa scolastica. È questo, in sintesi, il messaggio che il consigliere comunale, Giuseppe Giampietro, ha portato in aula durante gli ultimi lavori consiliari. Una mozione indirizzata all’assessore Alessandra Azzarelli che ha un pregresso datato novembre di quest’anno quando alcuni genitori interpellavano proprio il consigliere comunale Giampietro chiedendo se si potesse fare qualcosa per ovviare ad alcuni disservizi.

È stato lo stesso Giampietro, con una Pec prima e con una mozione durante il Consiglio comunale poi, a chiedere conto e ragione della cosa, senza però ricevere alcuna risposta.

Non solo, però, accusa per un servizio che, a quanto pare, non soddisfa una buona fetta di genitori, ma anche una proposta, l’istituzione di una mensa scolastica con personale specifico alla salvaguardia della salubrità dei piatti portati agli studenti.

Nello specifico, si ritiene possano far parte di tale commissione, per il Comune di Pozzallo, l’assessore con delega alla Pubblica Istruzione, un consigliere di maggioranza e un consigliere di minoranza. Per il gestore del servizio di ristorazione, il gestore stesso o un suo delegato. Per l’Asp, un medico del SIAN (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione), indicato dal direttore del Distretto Sanitario (da valutare se è il caso di inserire questo ente, che in ogni caso andrà informato in caso di problematiche che riguardano i profili di competenza). Per le famiglie interessate dal servizio, due rappresentati dei genitori per singolo istituto comprensivo (preferibilmente delegati dai Consigli d’Istituto). Per l’Istituzione scolastica, il dirigente o un suo delegato, un rappresentante degli insegnanti ed un rappresentante del personale Ata.

La mozione è passata favorevolmente con cinque voti contrari.

Salva