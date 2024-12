Pozzallo. Inaugurata la “Mensa dell’Incontro” alla presenza del vescovo di Noto, mons. Rumeo

Fare la carità non significa solamente provvedere ad assicurare il necessario per vivere in provviste alimentari e simili bensì tendere sé stessi senza riserve per dare ascolto, vicinanza e presenza a chiunque ne abbia bisogno”. Abbiamo fatto copia e incolla da un post che ieri campeggiava sulla pagina social della parrocchia di san Paolo di Pozzallo per dare un senso a quello che è successo ieri sera presso la parrocchia della Fiducia retta da don Paolo Catinello. Alla presenza del vescovo di Noto, mons. Salvatore Rumeo, è stata inaugurata la “Mensa dell’incontro”, il luogo di aggregazione e distribuzione pasti che da domenica prossima diventa realtà anche nel Comune marittimo.

Una chiesa affollata all’inverosimile, ieri sera, ha fatto da sfondo alle parole del prelato netino, presenti il sindaco della città di Pozzallo, Roberto Ammatuna, il vicesindaco, Raffaele Monte, i parroci di tutte le parrocchie cittadine, oltre ai familiari del compianto don Giovanni Botterelli, al quale è stata intitolata la Mensa. Sono stati i nipoti a svelare la targa che campeggia all’ingresso dei locali della canonica della Fiducia.

Mons. Rumeo ha ribadito che: “questo luogo rappresenta un segno importante – ha detto – per la Diocesi, per le parrocchie e la città di Pozzallo. Per la diocesi, perché dimostra quanto la nostra Chiesa, attraverso il suo organismo ufficiale di servizio e animazione alla carità, sia attenta alle persone disagiate. Per le parrocchie, perché si apre un luogo di accoglienza che darà l’opportunità di fare volontariato, sensibilizzare le comunità e rispondere ad alcune emergenze. Per la città, perché nel cuore periferico di essa sorge un richiamo alla convivenza civile, che comporta l’impegno di tutti. Qui sarà possibile condividere azioni e relazioni che danno senso al vivere. Si sono già messi a disposizione tanti volontari e ci auguriamo che altre disponibilità ci permettano di allargare a breve il tempo di apertura e le opportunità offerte. Per la nostra Chiesa Diocesana oggi è un giorno speciale perché, alle porte del giubileo, diamo inizio ad un percorso che ci condurrà ad essere segno di vera profezia. Un grazie particolare a don Paolo Catinello e ai suoi collaboratori”.

Soddisfatto don Paolo Catinello: “Nel ricordo del sessantunesimo compleanno di padre Giovanni – ha detto – realizziamo un progetto che vuole essere soprattutto di aggregazione. Chi viene alla Fiducia, riceve il pane dell’amicizia, dell’ascolto. Non dimentichiamo che, oltre alla povertà di stomaco, c’è anche la povertà dell’anima che non è seconda alla prima. Un centro di ascolto che vuole dare risposte concrete all’emarginazione. Ringrazio davvero tutti i collaboratori che si alterneranno nel servizio di ospitalità”.

La serata era iniziata puntuale alle 19,30 con la recita dei vespri, alla presenza del vescovo di Noto e si è chiusa con un rinfresco presso i saloni della parrocchia, con i doni che i tanti fedeli hanno portato e condiviso con l’intera comunità.

