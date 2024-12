“Versi di Luce” 2024: a Modica continua il programma del Festival

Dopo la prima giornata a Gela, il Festival internazionale di CinemaPoesia “Versi di Luce” apre il sipario a Modica, in location ad hoc quali l’Ente Liceo Convitto, il Cineteatro Aurora, la Cineteca modicana e la Fondazione Grimaldi.

Il “Versi di Luce”, organizzato dal Cineclub 262 in collaborazione con il Cinecircolo Stella Maris di Gela e il Club Amici di S. Quasimodo di Modica, muove dal claim “La poesia è in tutti e di tutti”, facendo riferimento alle parole del poeta Aldo Palazzeschi di cui nel 2024 ricorre il cinquantenario della morte.

La tematica della sedicesima edizione del Festival si impreziosisce grazie a una frase del Poeta Premio Nobel Salvatore Quasimodo che sottolinea la bellezza del messaggio del “Versi di Luce”: “La poesia è la rivelazione di un sentimento che il poeta crede che sia personale e interiore, che il lettore riconosce come proprio”.

Il programma a Modica vedrà giorno 11 dicembre alle ore 18.30 all’Ente Liceo Convitto la proiezione di cortometraggi in concorso; a seguire la proiezione del lungometraggio in concorso “Misteriosamente inventato” di Francesco Cordio, alla presenza del regista e dell’attore Ivan Giambirtone.

Il lungometraggio che verrà presentato è un viaggio nella vita dell’artista siciliano Nino Cordio, con l’espressione della sua anima teatrale di pittore.

Giorno 12 dicembre alle ore 9.30 al Cineteatro Aurora si svolgerà l’iniziativa dedicata alle scuole del territorio “Giovani Versi di Luce”; alle ore 18.30 alla Fondazione Grimaldi si vivrà una serata particolarmente intensa con la proiezione di cortometraggi in concorso e a seguire con la proiezione del lungometraggio in concorso “Tre donne, di Sylvia Plath” di Francesca Lolli e Bruno Bigoni, alla presenza dei registi.

Il lungometraggio che verrà proiettato è un poema a tre voci, in un dialogo tra tre donne e le proprie coscienze, tutte accomunate dall’esperienza della maternità, ma con forme di riflessione diverse.

La realtà espressiva del Festival internazionale di CinemaPoesia “Versi di Luce” conferma tutta la sua forza artistica, la sua capacità di suscitare trepidazione, di “stimolare” cuore e mente, di evocare sensazioni perché scuote, incuriosisce, coinvolge, affascina: giovani, studenti, artisti, esperti del settore cinematografico e letterario, attori, registi, intellettuali, in una dimensione internazionale che negli anni ha acquistato potenza come una slavina nata da una pallina di neve.

Il Festival gode del sostegno della Regione Siciliana Assessorato Sport, Turismo e Spettacolo, della Siciliafilm Commission e del Ministero della Cultura, del patrocinio del Comune di Modica e del Comune di Gela, con partners istituzionali C.T.C.M., I.F.F.S. (International Federation of Film Societies), F.I.C.C. (Federazione Italiana Circoli del Cinema), F.I.C.C. Centro regionale Sicilia, F.C.S. (Coordinamento dei Festival del Cinema in Sicilia), L.I.P.S. (Lega Italiana Poetry Slam).

Il programma del Festival si può consultare nel sito www.versidiluce.com

