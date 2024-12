Pozzallo. Una coltre di grandine che diventa ghiaccio durissimo

Una grandinata così non si vedeva da tantissimi anni in città. Un fiume di ghiaccio ha invaso alcune strade del quartiere Raganzino, con conseguenti disagi ma, fortunatamente, con pochissimi fastidi. La pioggia è arrivata attorno alle 23 di ieri, mercoledì, copiosa in tutta la città. Il giro di ricognizione dei volontari della Protezione Civile ha tranquillizzato i residenti del popoloso quartiere. Attorno alle ore 3, appena smessa la pioggia, era ben visibile, specie su via Cattaneo, una coltre di grandine che, nel giro di pochi minuti, si è trasformata in ghiaccio durissimo. Ghiaccio di quasi 4 centimetri che si è sciolto solo nella tarda mattinata. Sembrava il tipico paesaggio di una strada di una città di montagna, in realtà era la “pozzallesissima” via Cattaneo.

Secondo quanto riferito dai volontari della Protezione Civile di Pozzallo, non si è registrato alcun danno in città né nella periferica Santa Maria del Focallo.

