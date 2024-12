Mirko Vucinic a Modica

Non racconterà tutte le sue 75 partite in bianconero ma racconterà tre anni di scudetti, l’imbattibilità del primo scudetto che firma con il gol a Trieste contro il Cagliari che sancisce la vittoria, l’anno del record imbattuto e forse imbattibile dei 102 punti, magari la strana storia della cessione all’Inter e il suo NO e l’affetto che ancora oggi trova fra i tifosi bianconeri. Mirko Vucinic, domenica 8 dicembre, sarà ospite dello JOFC Giancluca Pessotto di Modica accolto dal presidente del sodalizio, Giorgio Arena e dai tantissimi tifosi juventini di questo territorio che aspettano con ansia e trepidazione l’evento. Evento anche a scopo benefico quando due maglie indossate dal 9 della Juve di Antonio Conte, saranno messe all’asta con ricavato devoluto alle associazioni che rappresentano le famiglie bisognose della Città, regalando così un Natale un pò più sereno.

Vucinic, accompagnato dal direttivo dello JOFC Gianluca Pessotto di Modica, sarà in città nel pomeriggio, magari godendosi la festa del Cioccolato, prima di essere ricevuto, alle 19.30, nell’atrio comunale dall’assessore al Turismo Tino Antoci che gli consegnerà un ricordo della Città e la barretta di ChocoModica 2024 e poi raggiungerà il Principe d’Aragona per raccontare e raccontarsi e sarà l’ospite speciale di una cena che è anche lo scambio di auguri natalizi dei soci del club e dei tifosi e simpatizzanti bianconeri della città di Modica

