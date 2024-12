Modica. “Laboratorio d’Arte Sociale”: un luogo d’incontro, creatività e inclusione

Un luogo in cui arte, inclusione e crescita personale si incontrano: è questa l’anima del progetto “Laboratorio d’Arte Sociale”, promosso dall’Associazione Artisti Associati con il convinto sostegno dell’ASSAP “Michele Grimaldi” Opera Pia e della Fondazione G.P Grimaldi.

L’iniziativa, che sarà presentata il prossimo 5 dicembre alle ore 18:00 a Modica presso Palazzo Grimaldi, punta a trasformare la sala del Granaio, sita in via Grimaldi n 101., in un centro pulsante di creatività e incontro, accessibile a persone con disabilità e anche alla cittadinanza, pensato per diventare un punto di riferimento per la comunità.

Fino al prossimo giugno 2025, la sala ospiterà, tre pomeriggi a settimana, laboratori dedicati non solo specificatamente a persone con disabilità ma a tutti coloro che vorranno avere un approccio inclusivo e multidisciplinare con attività concepite per stimolare l’espressione artistica, il dialogo e soprattutto il benessere psicofisico, per abbattere ogni barriera e costruire legami autentici.

Il progetto, condiviso e sostenuto dall’ASSAP “Michele Grimaldi” Opera Pia e dalla Fondazione G.P Grimaldi nasce dalla convinzione che l’arte sia un potente veicolo di trasformazione, capace di promuovere l’inclusione sociale e l’autonomia personale, oltre a valorizzare i talenti di ciascun individuo, indipendentemente dalle abilità.

Per favorire il dialogo tra generazioni, culture e realtà diverse, sono stati coinvolti gli studenti dell’Istituto “Galilei Campailla” di Modica come assistenti di laboratorio, grazie a un progetto PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento). Questi giovani affiancheranno artisti e partecipanti durante le attività.

All’evento di presentazione interverranno il Sindaco di Modica, il Presidente ff dell’ASSAP “Michele Grimaldi” Opera Pia avv. Filippo Pasqualetto, il Presidente della Fondazione G.P. Grimaldi avv. Salvatore Campanella, Frate Antonello Abate e il D.S. dell’Istituto “Galilei – Campailla” di Modica prof. Steve Palumbo.

Saranno inoltre presenti esperti nel settore artistico e sociale, tra cui l’artista Pamela Vindigni, Presidente dell’Associazione Artisti Associati, la dott.ssa Elisabetta Rizza, Centro diurno U.O.C. psichiatria Modica ASP Ragusa, Dott.ssa Sonia Linguanti, coordinatrice, e Gessica Cerruto, entrambe assistenti sociali della comunità cooperativa sociale “La Forza della Vita”.

Al termine del percorso laboratorio, i partecipanti potranno condividere le proprie opere con la comunità, rafforzando il legame tra arte e territorio, grazie al supporto della ASSAP Michele Grimaldi Opera Pia, secondo la logica del concetto di “restituzione del prodotto creativo”.

L’Associazione Artisti Associati si auspica che questa iniziativa possa servire a dimostrare come l’arte possa generare impatti positivi sul territorio e sulle persone.

Salva