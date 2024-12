Ragusa. “#AdottaUnaGioia”, una campagna per promuovere l’adozione degli ospiti a quattro zampe del rifugio comunale

Gli Assessorati alla Tutela animali e alla Digitalizzazione, in collaborazione con “Pensieri Bestiali” che gestisce il rifugio sanitario comunale, lanciano la campagna “#AdottaUnaGioia”: ogni primo giovedì del mese la pagina Facebook del Comune di Ragusa e il profilo Instagram @comuneragusaofficial daranno spazio a foto, caratteristiche e curiosità degli ospiti a quattro zampe del nostro rifugio per favorirne l’adozione.

“Troppo spesso – afferma il sindaco Peppe Cassì – i social finiscono per essere piazze virtuali di sfogo, con commenti poco edificanti e fake news. “Mai una gioia” scrivono spesso in molti commentando piccole sfortune o cattive notizie. Bene allora promuovere un utilizzo utile e positivo, sensibilizzando all’adozione di un animale. Poche cose, e lo dico per esperienza personale, portano tanta gioia all’interno di una casa come un animale domestico, specie se sottratto a una vita sfortunata”.

“Fin dal principio ho inteso la delega alla Tutela animali in maniera letterale – prosegue l’assessore Andrea Distefano – puntando proprio sull’aspetto della tutela. Sono infatti convinto che non possa esserci politica o azione di contrasto al randagismo che non passi da una corretta gestione della salute e della vita degli animali. L’adozione di un cane è quanto di meglio possa avvenire: si migliora la sua vita, si fa felice una famiglia, si libera un posto al nostro rifugio. La sensibilizzazione è quindi un passaggio fondamentale e farlo sui social, dove ciascuno di noi trascorre un po’ del proprio tempo, può dare una spinta importante”.

“La riorganizzazione dei canali social, che ha già visto l’apertura del profilo Instagram del Comune e che a breve vivrà altre novità – spiega l’assessore alla Digitalizzazione, Simone Digrandi – è pensata proprio per fare di questi canali non solo dei meri divulgatori di comunicati stampa. Ogni Comune non è un soggetto di una comunità ma è la comunità stessa, in tutti i suoi aspetti e le su sfaccettature. Una Comunità che fa e segue lo sport, come abbiamo fatto con l’iniziativa “la (lunga) domenica sportiva” che presenta gli eventi di ogni weekend; che ha a cuore i propri animali, come faremo ogni primo giovedì del mese con #AdottaUnaGioia. E non ci fermeremo qui”.

