Ragusa. La ciclopedonale, che arriva alla preriserva, proseguirà lungo l’area naturale

“Dare continuità alla pista ciclopedonale che da Piazza Malta arriva fino alla preriserva, proseguendo lungo l’area naturale in maniera green e sostenibile.

È stato pubblicato sul nostro Portale – afferma il sindaco Peppe Cassì – l’appalto di “Intervento per la valorizzazione, la tutela e la fruizione sostenibile del SIC – ZSC Foce dell’Irminio” dal valore complessivo di circa 3.600.000€.

Con un sistema di piattaforme, infatti, cittadini e turisti potranno fruire della Riserva dell’Irminio in maniera sicura e senza invadere gli spazi naturali, con flora e fauna assolutamente preservati.

È un progetto innovativo, premiato con un alto punteggio e l’importo maggiore tra i 16 previsti dalla Regione Siciliana per “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica”.

Ideato dal nostro ufficio ai Lavori pubblici, il piano è il frutto di un’ampia sinergia, tradotta in un protocollo di intesa tra il Comune di Ragusa, il Libero Consorzio, il Comune di Scicli, nel cui territorio ricade parte dell’opera, e altri nove soggetti tra associazioni ambientaliste e sportive.”

“Il primo punto del progetto – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Gianni Giuffrida – prevede la sistemazione e la messa in sicurezza di alcuni percorsi interni alla Riserva, con la riqualificazione delle aree degradate e la rimozione di manufatti realizzati prima dell’istituzione di Area protetta.

Procederemo quindi all’opera vera e propria, con la realizzazione del percorso ciclabile che muoverà lungo la Sp63 Marina di Ragusa-Donnalucata, in continuità con il tratto che abbiamo già realizzato.

Sarà quindi un’azione di valorizzazione di tutta l’area naturalistica, con infopoint, bookshop e punto ristoro realizzati nei locali del punto di accesso per le visite, installazione di pannelli informativi e potenziamento dei servizi per la fruizione di tutto il sito.”

