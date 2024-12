Ragusa Incanto centra il bersaglio con una rassegna corale sabato scorso

Un altro straordinario momento. Un’altra occasione per vivere da vicino la cultura musicale del territorio. Ragusa InCanto, gli appuntamenti promossi dall’associazione culturale Cantus Novo che festeggia i dieci anni di attività, non tradisce le attese. E con una serie di eventi che sono stati finanziati dall’assessorato regionale alla Cultura grazie all’impegno della deputata all’Ars Stefania Campo, sta cercando di fornire alla comunità del capoluogo e a quella di tutta la provincia una vasta offerta di generi, con lo scopo di fare crescere la passione musicale sul territorio. Il momento clou è stato di certo quello di sabato sera in Cattedrale con la rassegna corale che ha visto la presenza di ben quattro formazioni: oltre a quella locale di Cantus Novo, diretta dal maestro Giovanni Giaquinta, anche Libere Armonie di Rosolini diretta dal maestro Giuseppe Iozzia, Canto in Coro di Pachino diretta dal maestro Raffaele Ragusa e Perfetta Letizia di Gela diretta dal maestro Melissa Minardi. A fare da magnifica cornice a questo straordinario evento la cattedrale di San Giovanni Battista che ancora una volta, grazie alla disponibilità del parroco, il sacerdote Giuseppe Burrafato, si apre a momenti che consentono di proporre al pubblico occasioni di alta cultura musicale. A inizio serata i saluti istituzionali da parte del consigliere comunale di Ragusa, Sergio Firrincieli, in rappresentanza anche dell’on. Campo, che ha sottolineato la valenza di appuntamenti come questo di uno spessore così elevato. E’ stato un confronto eccezionale tra le quattro corali, ognuna delle quali ha proposto i propri cavalli di battaglia, spaziando da vari generi, da quello sacro alla musica leggera, proponendo più di due ore di spettacolo che sono stati ben apprezzati dal numeroso pubblico presente. Il gran finale, poi, ha visto le quattro corali unirsi in un’unica formazione per declamare la parte finale della messa Cantate Dominum composta dal maestro Giaquinta. Una fase finale, dunque, davvero trionfale che, non a caso, è stata salutata con una standing ovation dal pubblico. Le iniziative della IV edizione di Ragusa InCanto proseguiranno anche nel mese di dicembre. “La rassegna dei cori – afferma il maestro Giaquinta – la si può considerare il nostro fiore all’occhiello per questa edizione di Ragusa InCanto. Abbiamo cercato di proporre uno spaccato di quello che, dal punto di vista delle formazioni polifoniche, il territorio del Sud est Sicilia è in grado di proporre. E credo che ne sia venuta fuori una performance molto gradita dai presenti”.

Salva