Modica. Mercatino dell’antiquariato e traffico in tilt. Fratelli d’Italia chiede interventi

Tutte le ultime domeniche di ogni mese a Modica, in viale medaglie d’oro, si tiene il tradizionale mercatino delle pulci e il traffico va in tilt. Il Circolo territoriale di Fratelli d’Italia chiede, pertanto, all’amministrazione comunale di aprire un tavolo di discussione per valutare l’ipotesi di spostare il mercatino in aree più idonee e libere.

Da anni – si legge nella nota di Marco Naní, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia – durante lo svolgimento del tradizionale mercatino dell’antiquariato in viale medaglie d’oro e nelle strade adiacenti il traffico va in tilt, con notevoli rallentamenti, formazione di code e molte difficoltà di parcheggio. Le criticità della viabilità gravano soprattutto sui residenti, in particolare sugli anziani e, nei casi di emergenza, non è sempre agevole il transito dei mezzi di soccorso.

Pertanto – prosegue la nota di Fratelli d’Italia – crediamo sia opportuno che l’amministrazione comunale apra un tavolo di confronto con i residenti e gli operatori del mercato d’antiquariato affinché si trovi una soluzione condivisa con la finalità di consentire il normale svolgimento del classico appuntamento domenicale ma salvaguardando il diritto dei residenti al quieto vivere.

In molte città, questi mercatini si svolgono in zone periferiche. A Modica – conclude Marco Naní – suggeriamo l’area antistante l’ex mercato ortofrutticolo in fondo al viale medaglie d’oro, il piazzale Baden Powell oppure il piazzale Beniamino Scucces. Tutte location che risulterebbero facilmente raggiungibili senza creare problemi di viabilità. Infine, pensiamo che il centro storico di Modica vada valorizzato e salvaguardato cominciando dal miglioramento della qualità dei servizi e della vita dei residenti.

