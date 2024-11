Per il Modica Calcio si avvicina la sfida ad Avola

Chiusura della settimana per il Modica Calcio, Idoyaga e compagni sono scesi in campo per l’ultimo allenamento della settimana in vista della rifinitura che porterà alla delicata sfida contro l’Avola di Domenica al “Meno di Pasquale”.

Per quanto riguarda il gruppo a disposizione del mister, saranno sicuri indisponibili Francofonte e il giovane Susino, infortunatosi con la rappresentativa Juniores Regionale, assente anche lo squalificato Maimone, mentre sono da valutare le condizioni di Vitelli, Palmisano e Cappello.

Le risposte che arriveranno dalla rifinitura ci diranno quale formazione scenderà in campo per conquistare i tre punti dopo il pareggio casalingo contro la Leonfortese.

