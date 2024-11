Pozzallo. Arrivano altri 50 migranti dopo lo sbarco di stanotte

Neanche il tempo di allocare i ventotto migranti dentro l’hotspot che la Guardia Costiera ha subito ricevuto una nuova richiesta di intervento. Un barchino con 50 persone stava galleggiando in balia delle onde a 33 miglia a sud della cittadina rivierasca.

Non appena arrivati a Pozzallo, i 50 migranti (42 uomini, 7 donne, e una neonata, figlia di una coppia in viaggio, uno scricciolo di pochi giorni sicuramente partorito qualche giorno della partenza) sono stati rifocillati e riforniti di nuovi abiti, in quanto quasi tutti indossavano vestiti inzuppati d’acqua. Non c’è stato alcun trasporto presso nessuna struttura ospedaliera.

Sale dunque a 79 il numero di migranti ospiti dell’hotspot dopo i due sbarchi fra questa notte e l’ultimo delle 50 unità.

Solo nella giornata di oggi, si sono registrati sbarchi a Pozzallo (2), Brindisi, Salerno, Roccella Ionica, con la “Humanity One”, una barca di una Ong, diretta a Marina di Carrara. Neanche la fine del mese di novembre (mese, assieme a quello di dicembre, con pochi sbarchi all’attivo in Sicilia) e il mare mosso scoraggiano scafisti e migranti in partenza.

