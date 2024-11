Monterosso Almo. Rimodulazione fascia agevolata dell’acqua. Tariffa idrica

In data odierna a Ragusa si è svolta una importante assemblea dell’Ati Ragusa. Presente tra l’altro il sindaco di Monterosso Almo il quale ha ribadito che in assemblea sono stati discussi alcuni problemi di Iblea Acque per la definizione di determinati assetti societari e per la definizione della nuova tariffa idrica. Quest’ultima resterà invariata per l’anno 2025. Ma ci sarà una novità sostanziale. Verrà rimodulata la fascia agevolata che passerà dalle attuali 20 mc pro capite a un limite più alto pro capite. “Questa proposta avanzata dal primo cittadino di Monterosso Almo Centrale Salvatore Pagano – afferma il comunicato – da molto tempo è’ stata condivisa da tutti i sindaci presenti all’assemblea. Il nostro obiettivo – continua il comunicato – è quello di raggiungere 40 mc pro capite. La fascia così ridefinita permetterà una riduzione delle bollette e al contempo stimolerà una razionalizzazione del consumo idrico.

