Questore chiude una sala giochi di Modica per sette giorni

A seguito di accertamenti conseguenti ai servizi di prevenzione, controllo e vigilanza effettuati nei giorni scorsi nei pubblici esercizi siti neivari Comuni della Provincia sono state riscontrate più violazioni alle norme TULPS.

In particolare il Questore della Provincia di Ragusa ha emesso un provvedimento di sospensione della licenza di P.S. per il titolare di una sala giochi sita nel territorio del Comune di Modica – con contestuale chiusura della stessa per sette giorni in quanto al momento dei controlli effettuati dal personale del Commissariato di P.S. e dai Militari della Guardia di Finanza era emerso che né l’intestatario né i rappresentanti autorizzati inseriti in licenza si trovavano presenti nel locale all’interno del quale gli avventori usufruivano degli apparecchi da gioco ivi installati.

Inoltre, a conclusione dell’istruttoria espletata dalla Divisione Polizia Amministrativa, il Questore ha emesso 2 provvedimenti di sospensione della licenza di P.S. -con contestuale chiusura degli esercizi commerciali per giorni 7 nei confronti dei rispettivi titolaridi un punto vendita sito nel Comune di Ragusanel quale si esercitano attività di scommesse su eventi sportivie di una agenzia raccolta scommesse sita nel territorio del Comune di Vittoria.In entrambe le circostanze a seguito di controlli effettuati dai Militari della Guardia di Finanza è stata accertata, all’interno dei locali, la presenza di ragazzi minorenni che per legge non possono accedere agli spazi in argomento.

Salva