Modica, presidio cardiovascolare in Piazza Corrado Rizzone

Le evidenze scientifiche degli ultimi anni, hanno dimostrato un aumentato rischio di arresti cardiaci improvvisi ed inattesi. Tali eventi traumatici, possono essere anche mitigati e prevenuti da un corretto intervento di primo soccorso prestato anche da personale non sanitario, dimostratosi cruciale per salvare la vita ed aumentare la possibilità di sopravvivenza delle persone coinvolte in situazioni di emergenza cardiaca, prima dell’arrivo del soccorso avanzato.( 112)

La Misericordia di Modica, affiliata NRC National Rescue Council, in quanto Associazione Scientifica Italiana di Formazione & Ricerca, e la sensibilità civica di farmacia Mantegna e quella del sig Pisana , ha permesso la garanzia di un progetto di intervento immediato ed efficace che ha come obiettivo la realizzazione integrata di città cardioprotetta, disponendo di un altro presidio salvavita – il DAE- in un punto strategico in Piazza Corrado Rizzone.

Quest’ultimo presidio si aggiunge a quello già esistente da giugno, sul prospetto esterno dell’Istituto Scolastico “Verga” di Corso Umberto (grazie al liceo Coreutico) e che garantiscono, pertanto, sicurezza alle persone in caso di criticità cardiaca particolarmente in occasione di assembramenti per eventi come Chochomodica. “Tale disposizione logistica del presidio sanitario, pensiamo di garantire una facile accessibilità ed una coperura agli estremi del percorso di Corso Umberto – dice il Governatore della Misericordia, Angelo Gugliotta”. Il presidio elettromedicale (DAE), saputo gestire da operatori formati , garantisce una defibrillazione rapida e valida che spesso è salvavita nell’arresto cardiaco improvviso.

Il posizionamento permanente del DAE in Piazza Corrado Rizzone, vicino Farmacia Mantegna, per previsto per il prossimo 7 dicembre, alle 11:30.

