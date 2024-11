Versalis Ragusa, Sallemi (FDI): “Tavolo nazionale convocato dal ministro Urso: tutelare lavoro è priorità”

“Ho partecipato ieri all’assemblea indetta dalla Cgil e dalla Uil sulla vertenza Versalis a Ragusa e già nello scorso incontro, alla fine di ottobre, avevo preso l’impegno di agire per tutelare i lavoratori e il territorio, consapevole delle aspettative e attese di centinaia di famiglie di lavoratori. Impegno che ho portato avanti, e sottoposto, con il collega Pogliese, al ministro delle Imprese Adolfo Urso che è stato subito sensibile al tema. Già nel recente passato l’intervento del governo è stato importante come per Priolo e la vicenda Lukoil. Il prossimo tre dicembre è stato convocato a Roma un tavolo, al ministero, con la Versalis e io stesso parteciperò per portare la voce del territorio. L’azienda ha aperto a un dialogo sulla riconversione del sito ed è la strada che va battuta, rimanendo lontani da strumentalizzazioni e battaglie ideologiche. La battaglia è quella a tutela dei lavoratori: il governo ha dimostrato di agire in maniera prioritaria per questo”.

Lo afferma il senatore Salvo Sallemi di Fratelli d’Italia a margine dell’assemblea sindacale indetta da Cgil e Uil sulla vertenza Versalis di Ragusa.

