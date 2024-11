Elisa Carbone membro del comitato per l’imprenditoria femminile della CamCom Sud Est

Elisa Carbone è stata nominata membro del Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia. La dott.ssa Carbone, imprenditrice di Scicli e Legale Rappresentante di Tuttocasa Project Management Srl, è stata scelta in rappresentanza di Ance Ragusa e porta con sé una solida esperienza imprenditoriale, unendosi al Comitato con l’impegno di sostenere iniziative che favoriscano l’uguaglianza di genere e lo sviluppo economico del territorio

Durante la cerimonia, tenutasi nella sala del consiglio, è stato rinnovato il protocollo d’intesa sottoscritto nel 2013 tra il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Unioncamere Nazionale. L’iniziativa, frutto della delibera n. 69 del Commissario Straordinario, riafferma il ruolo delle donne nel tessuto imprenditoriale locale e nazionale. Tra gli obiettivi principali del Comitato per il triennio 2024-2027 figurano: la promozione delle nuove imprese femminili attraverso formazione e accesso al credito, il rafforzamento delle reti di collaborazione tra imprenditrici e l’aumento della consapevolezza sul valore dell’imprenditoria femminile come fattore di crescita economica e sociale. La Presidenza e la Direzione di Ance Ragusa esprimono le più vive congratulazioni e formulano i migliori auguri di buon lavoro alla Dott.ssa Carbone per questo prestigioso incarico, certi che saprà rappresentare al meglio il settore dell’edilizia e dell’imprenditoria locale.

