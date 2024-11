Vittoria. Indagati tre tunisini per rapina aggravata in concorso

La Polizia di Vittoria ha individuato tre tunisini, regolari sul Territorio Nazionale, segnatamente di 20, 22 e 20 anni, responsabili di un grave episodio di rapina aggravata in concorso commessa la sera del 1° ottobre a danno di un proprio connazionale di 20 anni.

In quella occasione la vittima, all’arrivo degli Agenti della Squadra Volante del Commissariato di P.S., riferiva che poco prima, mentre era seduto nelle scale di Piazza Henriquez, in compagnia della fidanzata, un gruppo di tre ragazzi di origine tunisina lo avvicinavano e senza apparente motivo lo aggredivano e con violenza gli sottraevano un monopattino, il portafoglio contenente euro 50, una carta di credito PostePay e il proprio telefono cellulare.

Già dai primi minuti gli investigatori della Polizia hanno posto in essere una intensa e precipua attività di Polizia che ha permesso, anche attraverso la disamina delle registrazioni degli impianti di video sorveglianza presenti sul luogo teatro del delitto, di addivenire agli autori del reato, all’epoca dei fatti rimasti ignoti, ma grazie a quanto minuziosamente rilevato identificati e deferiti in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.

