Pozzallo. L’Istituto La Pira nuova scuola di riferimento dell’Academy Aerospazio Sicilia

L’Istituto Nautico “Giorgio La Pira” di Pozzallo sarà la nuova scuola di riferimento per lo svolgimento dell’attività didattica e formativa dell’ITS Aerospazio Sicilia. L’Istituto La Pira subentra all’istituto “Fabio Besta “di Ragusa.

Questa una della novità in seno alla Fondazione ITS Academy Aerospazio Sicilia che ha come componente del rinnovato consiglio di amministrazione l’avvocato Salvatore Mezzasalma, in rappresentanza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, tra i partner istituzionali che hanno sostenuto la nascita di questo importante polo formativo per la Sicilia.

Riconfermato il presidente dott. Alessandro Cianciaruso, amministratore delegato di SEAS che evidenzia: “Il nuovo corso della Fondazione ITS Academy Aerospazio Sicilia promette di rispondere ai bisogni del mercato del lavoro aeronautico e della logistica, in particolar modo quello attinente le attività di manutenzione degli aeromobili”.

Tra gli altri, fanno parte del cda Alfonso Leta, vicepresidente e Legale Rappresentante della Società Abakos SaS; Flavio Corpina in rappresentanza del Consorzio Elis, ed Herbert Milligan, amministratore delegato della società SEAM Ltd (società di manutenzione aeronautica con sede a Malta).

