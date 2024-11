Tavolo 27 novembre aeroporto, Campo: “Sia coinvolta anche deputazione”

“Bene il coinvolgimento delle associazioni datoriali e sindacali al tavolo dei sindaci di giorno 27 novembre sul futuro dell’aeroporto di Comiso, insieme ai vertici di Sac. È una richiesta che appoggiamo con estrema chiarezza. E, arrivati a questo punto, proponiamo ufficialmente anche il coinvolgimento di tutta la deputazione, regionale e nazionale, in modo che il tavolo sia un momento di confronto a 360 gradi”. Lo dice la deputata regionale del Movimento 5 Stelle di Ragusa, Stefania Campo, anche dopo avere appreso che Cna e Cgil hanno chiesto e ottenuto dalla sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari, la possibilità di partecipare ad una discussione che ovviamente riguarda l’intero territorio e tutti i settori produttivi. “È giusto che anche i parlamentari, che rappresentano i cittadini all’Ars, alla Camera e al Senato – prosegue Campo – possano da una parte ascoltare ed essere resi edotti dello stato delle cose attorno alla questione aeroporto, ma che soprattutto possano portare le proprie istanze, le proprie idee e, perché no, anche le proprie critiche costruttive sulla gestione. A dirla tutta, non capiamo obbiettivamente perché la deputazione non sia stata già coinvolta in prima istanza, visto che veniamo insistentemente sollecitati dai sindaci ogniqualvolta risultiamo essere indispensabili, poi però in situazioni dirimenti come queste veniamo tenuti fuori dai tavoli. Ecco perché oltre alle organizzazioni datoriali sarà istituzionalmente corretto che la l’intera deputazione venga invitata. Sia per il rispetto istituzionale dovuto che per un confronto quanto più democratico e fruttuoso possibile”.

