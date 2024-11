Rinasce l’ex orto botanico di Villa Tedeschi a Pozzallo

Buone notizie per la città di Pozzallo: sono in fase di ultimazione i lavori di bonifica dell’ex orto botanico di Villa Tedeschi. L’Amministrazione Comunale, attraverso l’Ufficio Tecnico, ha, infatti, portato a termine le operazioni di pulizia e manutenzione del serbatoio e la rimozione delle erbe infestanti che negli anni avevano deturpato questo prezioso spazio verde.

A breve, prenderà il via una nuova fase di interventi che prevede la raccolta e la selezione dei rifiuti vegetali accumulati, al fine di restituire all’area il decoro e la bellezza che merita. Questa operazione consentirà di preparare il terreno per le successive fasi di riqualificazione, volte a trasformare l’ex orto botanico in un luogo di incontro e svago per i cittadini.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti finora – dichiara Franco Giannone –. La riqualificazione dell’ex orto botanico di Villa Tedeschi è un progetto ambizioso che mira a restituire alla città un luogo di grande valore storico e naturalistico. Ci sono voluti 3 anni circa di impegno e Ringrazio l’Ufficio Tecnico per il lavoro svolto e tutti i cittadini per la loro pazienza e collaborazione”.

