L’omaggio dei Vigili del Fuoco di Ragusa al poliziotto deceduto a Roma

Commovente momento quello provato presso i locali della Questura quando i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Ragusa hanno donato un omaggio floreale al Monumento dei Caduti della Polizia di Stato, in memoria dell’Agente della Polizia di Stato, Amar Kudin morto a 32 anni il 18 novembre scorso a Torrevecchia – Roma, durante lo scontro fra due Volanti della Polizia.

I Vigili del fuoco, in segno di solidarietà e vicinanza a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato e ai familiari, hanno voluto onorare l’Agente che tragicamente ha perso la vita nel corso dello svolgimento del suo servizio.

Il personale che ha reso omaggio è stato accolto da un Funzionario e dagli Agenti della Questura, come gesto di profonda condivisione, ed insieme hanno schierato i mezzi di servizio all’esterno della sede della Questura e si sono uniti in un momento toccante di cordoglio.

