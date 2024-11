Muore lanciandosi col parapendio

Milazzo: Una tragedia si è consumata a Milazzo, dove un uomo è deceduto a seguito di un arresto cardiaco dopo essere precipitato con il parapendio. L’uomo subito soccorso, è stato immediatamente trasportato all’ospedale “Fogliani” di Milazzo, dove le sue condizioni, in un primo momento, non apparivano preoccupanti, ma subito dopo i primi controlli si sono aggravate improvvisamente. Nell’incidente è stata coinvolta anche la figlia, che è stata trasferita in elisoccorso al Policlinico di Messina, dove si trova in prognosi riservata, avendo subito l’amputazione di un piede a causa del violento impatto con il suolo. Sulla vicenda stanno indagando le forze dell’ordine.

