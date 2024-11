La Polizia di Modica parla di violenza sulle donne presso la scuola Esfo

Si avvicina la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e con essa si moltiplicano le iniziative di sensibilizzazione sulla delicata tematica. In particolare tra i banchi di scuola dove le forze armate si prestano spesso a relazionare davanti agli adulti del futuro numeri e casi di un fenomeno purtroppo sempre più dilagante. La sede Esfo di Modica ha ospitato il Sostituto Commissario Coordinatore di Modica, Saro Sigona, che su invito della prof.ssa Elena Frasca ha incontrato gli studenti mostrando loro anche un video molto toccante di un caso di violenza domestica ai danni di una donna del posto. Questo per far capire loro che i casi di violenza sulle donne non sono episodi lontani rispetto alla nostra comunità ma anzi sono tra di noi, spesso sotto gli occhi di tutti eppure invisibili. E’ stato anche presentato il protocollo d’intesa tra la Questura di Ragusa, il Comune di Modica e l’Associazione Salvabebè Salvamamme” con l’associazione Ipso Facto come partner. Un progetto che prevede una stabile collaborazione tra le parti al fine di costituire una rete in grado di affrontare i fenomeni dello stalking, della violenza e del maltrattamento. Il sostituto commissario ha anche presentato le leggi in materia di violenza sulle donne sottolineando come si vada sempre più verso un giusto inasprimento delle pene. Gli studenti hanno seguito l’incontro con grande attenzione sottoponendo il relatore ad una serie di domande pertinenti segno, questo, che la tematica colpisce le giovani generazioni e che per il futuro c’è una reale speranza di cambiamento.

