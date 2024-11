Ragusa. Riapertura temporanea di via Palermo

“Sarà riaperto temporaneamente, entro il 7 dicembre, il traffico stradale su via Palermo a Ragusa, ad esclusione dei mezzi sopra le 3,5 tonnellate.

L’arteria del centro storico è da alcune settimane interessata da importanti lavori per la sicurezza idrogeologica di tutta l’area, con pareti di contenimento e un nuovo collettore per gestire al meglio la grande quantità d’acqua che arriva dalla parte sommitale della Vallata fino a via Mariannina Schininà.

Durante i lavori sono però state riscontrate delle criticità, che hanno determinato un prolungamento dei tempi.

Si tratta quindi di un’apertura temporanea, che va incontro alle esigenze dei residenti e dei commercianti della zona per il periodo festivo e che ci consentirà di effettuare studi e verifiche funzionali a completare definitivamente l’intervento a partire da fine gennaio, quando i lavori riprenderanno”.

Salva