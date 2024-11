Autostrada Siracusa-Gela, non ci sono fondi per arrivare a Scicli

Il sindaco di Scicli Mario Marino è stato in audizione oggi in Quarta commissione, all’Ars a Palermo, per affrontare il tema del tratto autostradale Modica-Scicli dell’autostrada Siracusa-Gela.

“È ufficiale che i 600 milioni di euro necessari per il tratto non ci sono -ha dichiarato il sindaco di Scicli-. È tuttavia volontà della Giunta di Governo regionale reperire tali finanziamenti che al momento non sono disponibili. Dal canto nostro, come amministrazione comunale, seguiremo l’iter del finanziamento affinché questa fondamentale opera pubblica sia completata sino a Scicli e nel prosieguo del tracciato”.

