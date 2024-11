Scontro auto-ciclomotore in Via Risorgimento a Modica. Ferito lo scooterista .Per cause da accertare, l’autoveicolo è entrato in collisione col due ruote. L’urto ha frantumato il lunotto posteriore della macchina, mentre il guidatore del ciclomotore ha fatto un volo di qualche metro, finendo sull’asfalto. Il ferito è stato poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore. Sul posto i carabinieri.

