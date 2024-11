Il comisano Liuzzo Coordinatore Regionale Orizzonti Liberali per la Sicilia

Salvo Liuzzo è stato eletto coordinatore regionale di Orizzonti Liberali per la Sicilia. L’assemblea regionale della nuova realtà politica voluta e fondata dal deputato nazionale ed economista Luigi Marattin si è espressa all’unanimità all’indirizzo dell’esponente politico comisano. Il quale dichiara: “Anche in Sicilia si registra una importante domanda e un grande fermento nel campo moderato, che in questa fase è rimasto senza rappresentanti. Abbiamo quindi il dovere di esplorare e percorrere questa terza via, partecipando attivamente alla costituente del nuovo partito dei moderati, per riprendere l’agenda Draghi, di cui tutti parlano senza però adottarla sul serio. Noi siamo legittimati a farlo”. Orizzonti Liberali Sicilia si sta già organizzando per partecipare all’importante iniziativa nazionale del 23 e 24 novembre a Milano, un appuntamento cruciale che vedrà protagonisti iscritti e dirigenti provenienti da tutta Italia. “In questo contesto – chiarisce Liuzzo – dirigenti e iscritti della nostra associazione parteciperanno attivamente alla fase costituente del nuovo partito liberale e riformista, che sarà fondato nel 2025. La Sicilia, con il contributo delle sue energie migliori, avrà un ruolo da protagonista nell’affrontare questo percorso”. Salvo Liuzzo, consulente assicurativo e più volte consigliere comunale di Comiso, già dirigente locale e nazionale di Italia Viva, conclude rivolgendo “un sentito ringraziamento a tutti gli iscritti che hanno riposto fiducia in me. Posso assicurare tutti sul fatto che mi impegnerò per cercare di essere all’altezza del ruolo che mi è stato affidato”.

Salva